Madonna: Sie hat ihren Toyboy in flagranti erwischt!

Das lässt sich eine Diva wie Madonna nicht gefallen! Gerade erst wurde bekannt, dass sich die Sängerin und ihr Toyboy Aboubakar Somahoro, der auch Brooklin gennant wird, getrennt haben. Jetzt weiß man angeblich auch wieso - und der Grund ist richtig bitter!

Madonna: Ihr Freund hatte Sex im gemeinsamen Bett!

Wie der "National Enquirer" berichtet, hat Aboubakar Somahoro Madonna hinterhältig betrogen. Und die Pop-Diva musste es mit eigenen Augen ansehen! Madonna hat den Jüngling nämlich mit einer Tänzerin in ihrem eigenen Bett erwischt. Eines tTages kam sie offenbar unangekündigt nach Hause - damit hatte Brooklin nicht gerechnet. Bei dem Anblick flippte Madonna komplett aus. "Sie war am Boden zerstört. Sie flippte aus", so ein Insider.

Madonna verbrannte seine Klamotten

Doch eine Pop-Diva wie Madonna lässt so etwas nicht ungerächt auf sich sitzen! Madonna schmiss Aboubakar Somahoro sofort raus und verbrannte seine Klamotten, die er mit ihrem Geld gekauft hatte. Den Rets der Kleidung verteilte sie an ihre Tänzer. Mit Madonna legt man sich eben nicht an!