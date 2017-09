Mädchen (11) wird in Weinbergen gefesselt - die Folgen sind fatal!

Eine 11-Jährige musste viel durchstehen! Das Mädchen wurde in Weinbergen bei Heilbronn gefesselt – das hatte dramatische Folgen.

Ein Radfahrer hat ein Mädchen in Weinbergen gefesselt aufgefunden. Der 47-Jährige hat daraufhin die Polizei alarmiert. Zwischen zwei Rebzeilen wurde die Jugendliche gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Das Mädchen reagierte nicht auf Hilfsversuche und war unverletzt – doch dann folgte der Schock: Die 11-Jährige kann sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nicht mehr, weshalb sie gefesselt in den Weinbergen war, so die Polizei. Sie kann sich nur noch daran erinnern, dass sie in einem Supermarkt war – was aber danach passierte, ist völlig unklar.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen, welche das Mädchen gesehen haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.