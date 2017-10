Dieser Fall schockt die USA: Ein Mädchen wurde bei einer Vergewaltigung geschwängert. Besonders schlimm: Der Täter bekommt das Sorgerecht des Kindes!

Vor 8 Jahren wurde eine 12-Jährige nach einer Vergewaltigung schwanger. Unfassbar: Ein Gericht hat jetzt entschieden, dass der Täter das Sorgerecht bekommt, was er durch die Vergewaltigung gezeugt hatte.

Die Mutter lebt derzeit in Florida. Das Gericht ordnete dann auch noch an, dass sie mit dem Kind in den US-Bundesstaat Michigan ziehen muss.

Der Fall ist schockierend: Der Mann hat nicht nur die 12-Jährige über mehrere Tage vergewaltigt, sondern auch noch ihre Schwester (13). Danach wurde er zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Nachdem er draußen war, vergriff er sich wieder an einem Teenager – dann wanderte er für nur zwei Jahre in den Knast, wie die BBD berichtet. Die Anwältin der jungen Mutter zeigte sich schockiert über das Urteil. Und auch für die 21-Jährige ist das ein Schlag ins Gesicht…