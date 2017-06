Mädchen (12) in Leipzig auf dem Schulweg entführt!

Was für ein Albtraum! Ein zwölfjähriges Mädchen befand sich in Leipzig gerade auf dem Schulweg, als plötzlich ein Transporter neben ihm anhielt und es in den Laderaum zog. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 16 Uhr. Nur dank der Geistesgegenwärtigkeit der Schülerin konnte Schlimmeres verhindert werden: Aus dem Wagen heraus gelang es dem Mädchen, einen Notruf mit dem Handy abzusetzen und den Polizisten das Fahrzeug ihres Entführers zu beschreiben.

Großfahndung nach dem Entführer

Die Beamten leiteten sofort die Fahndung ein, Straßensperren wurden errichtet. Gegen 18 Uhr hatten sie dann Erfolg und erwischen den weißen Ford Transit an der Landesgrenze Sachsen-Anhalts. Der Wagen wurde gestoppt, der 36-Jährige Fahrer verhaftet.

Später kam heraus, dass der Mann bereits wegen Besitzes von Kinderpornografie vorbestraft war. Das Mädchen soll körperlich unverletzt sein. Derzeit wird sie von Psychologen betreut.