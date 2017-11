Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina ist gestorben

Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina ist tot. So berichteten es mehrere italienische Medien. Der 87-Jährige war für knapp 200 Morde verantwortlich. Reue zeigte er nie. In Italien war er unter dem Namen "Biest" bekannt. Seit 1993 saß der Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina im Gefängnis.

Salvatore "Totò" Riina war der Boss der Cosa Nostra

Der Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina war der Boss der Bosse der Cosa Nostra. Insgesamt war er für ca. 200 Morde verantwortlich. Im Jahr 1993 konnte der Italiener von der Polizei verhaftet werden und wurde zu 26 Mal lebenslanger Haft verurteilt.

Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina sollte verlegt werden

Erst kürzlich stellten die Verteidiger des Mafiabosses einen Antrag auf Verlegung. Der Gesundheitszustand des 87-Jährigen war dafür der Grund. Der Mafiaboss sollte das Gefängnis wieder verlassen dürfen. Die Angehörigen der Opfer waren geschockt. So wurde entschieden, den Mafiaboss in ein Gefängniskrankenhaus in Parma zu verlegen. Dort starb der 87-Jährige vergangene Nacht.