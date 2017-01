Magdalena Brzeska: Mit Tochter und Freund auf dem roten Teppich

Bei der Rodenstock Jubiläums-Ausstellung "How We See the World" im neuen museum of urban and contemporary art (MUCA) in München war unter anderem auch Turn-Legende Magdalena Brzeska mit von der Partie. Und die hatte für sie ganz besondere Menschen mitgebracht. Auf dem Roten Teppich zeigte sie sich mit ihrem Freund, dem DJ Kai Schwarz und ihrer sechzehnjährigen Tochter Caprice Peschel. Bei diesem ersten öffentlichen Auftritt zu dritt war ihnen richtig anzusehen wie gut sie miteinander harmonieren.

Seit Sommer 2016 ist Magdalena Brzeska mit Kai Schwarz zusammen

Bei dem Event gab die 38-Jährige auch kleine Einblicke in ihr Familienleben: "Das ist unser erster gemeinsamer München-Besuch. Wir sind extra für dieses Wochenende aus Ulm gekommen, wo Kai mittlerweile die meiste Zeit verbringt, neben Hamburg." Scheint ganz so, als wäre die anfängliche Gewöhnungsphase mittlerweile vorbei. Seit Sommer 2016 sind die beiden ein Paar und bilden eine richtige Patchwork-Familie. Schließlich hat nicht nur Magdalena Brzeska zwei Kinder, auch Kai Schwarz ist Vater zweier Töchter.