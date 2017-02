Maggie Grace hat sich verlobt

Manchmal geht es eben doch ganz schnell. 2016 lernte Hollywood-Star Maggie Grace ihren Freund Brent Bushnell kennen und nun haben sich die beiden verlobt. "US Weekly" berichtete als erstes von den Neuigkeiten und schrieb, dass die Schauspielerin vor wenigen Tagen dabei beobachtet wurde wie sie in einem Geschäft in West Hollywood Hochzeitskleider anprobiert hat.

Jetzt ist es offiziel

Mittlerweile hat ein Sprecher der "Taken"-Darstellerin die tollen Nachrichten auch gegenüber "E! News" bestätigt. Und dass die beiden wirklich mehr als glücklich sind macht auch ein neues Instagram-Foto von Maggie klar.

Ein von Maggie Grace (@maggiegrace) gepostetes Foto am 7. Feb 2017 um 13:56 Uhr

Auch scheint laut "US Weekly" schon klar zu sein, dass die beiden Turteltauben noch dieses Jahr vor den Altar treten werden. Für die Schauspielerin ist es übrigens schon die zweite Verlobung. 2015, ebenfalls im Februar, gab sie bekannt, dass sie sich mit ihrem damaligen Freund Matthew Cooke verlobt habe. Doch nur knapp ein Jahr später trennten sich die beiden wieder. Hoffentlich gibt es diesmal ein Happy End.