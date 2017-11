Maite Kelly: Angst um ihre Gesundheit

Maite Kelly musste in ihrem Leben schon einen herben Schicksalsschlag verkraften: Ihre Mutter starb im jungen Alter von 36 Jahren an Brustkrebs. Eine Tatsache, die Maite nicht nur dazu bringt, sich für die "Deutsche Krebshilfe" einzusetzen, sondern sich auch um ihren eigenen Körper zu kümmern.

Maite Kelly: "Ich selber muss sehr achtsam mit meinem Körper umgehen."

In einem Video, dass Maite Kelly für die "Deutsche Krebshilfe" gedreht hat, spricht sie offen über ihre Angst vor dem Krebs, der sie allerdings selbstbewusst gegenübertritt. "Ich selber muss sehr achtsam mit meinem Körper umgehen, um einfach, vielleicht mit dieser Option oder der Frage des Krebses sehr selbstbewusst umzugehen. Den Kopf in den Sand stecken, wird der Sache nicht helfen. Es rettet – und vor allem, es schenkt dir einfach Jahre. Weil, wenn etwas ist, findet man es frühzeitig heraus und dann sind die Genesungschancen unglaublich hoch", erklärt sie in dem Clip.

Maite Kelly – Mit aller Kraft gegen den Krebs Die Sängerin Maite Kelly verlor ihre Mutter durch Brustkrebs als sie noch sehr jung war. Auch ihre Schwester Patricia erkrankte vor einigen Jahren an Krebs. Im Interview mit der Deutschen Krebshilfe erzählt Maite Kelly, wie sie als Angehörige mit der Diagnose Krebs umgeht und wie sie die Angst davor, selbst zu erkranken, bezwingt. Als Botschafterin der Kampagne „Mit aller Kraft gegen den Krebs – gemeinsam für das Leben“ setzt sich Maite gemeinsam mit anderen Prominenten und engagierten Privatpersonen für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe ein. Posted by Deutsche Krebshilfe on Samstag, 25. November 2017

Patricia Kelly erkrankte 2010 an Brustkrebs

Eine vorbildliche Einstellung von Maite Kelly. Denn nicht nur der Tod ihrer Mutter hat sie tief getroffen. Auch ihre Schwester Patricia erkrankte 2010 an Brustkrebs. Sie konnte die tückische Krankheit aber besiegen! Maite Kelly weiß daher, wie wichtig Vorsorge ist. Und dafür setzt sie sich ein!