Maite Kelly: Emotionale Gefühlsbeichte

Vor knapp zwei Wochen gab Maite Kelly ihre Trennung von Ehemann Florent bekannt. Nun ist die Powerfrau auf der Frankfurter Buchmesse zu sehen und stellt ihr neues Kinderbuch vor. Das traurige dabei: Ihr Buch erzählt über die Liebe. Dies ist allerdings kein Grund für Maite sich zu verstecken. Sie spricht offen über ihre Gefühle und ihre momentane Beziehung zu Florent.

Maite Kelly trägt immer noch ihren Ehering

Nach der Bekanntgabe ihrer Trennung stand besonders ihr Ehering im Fokus ihrer Fans und der Presse. Sie trägt ihn nach wie vor und gibt sich selbstbewusst. Vor allem ihre Authentizität ist ihr bei ihrem Auftritt wichtig. So sagt Maite: "Ich muss mich nicht verstellen. Meine Fröhlichkeit ist immer echt, meine Tränen sind auch immer echt." Obwohl Maite vor allem für ihre fröhliche Art bekannt ist, wirkt sie bei der Buchvorstellung teilweise in sich gekehrt und nachdenklich. Die Trennung macht ihr merklich zu schaffen.

Maite Kelly: Tränen-Drama nach der Trennung

Maite und Florent verstehen sich

Obwohl es bei der Frankfurter Buchmesse hauptsächlich um Maites neues Buch gehen sollte, spricht sie ebenfalls über ihre Beziehung zu Florent. So erzählt sie: "Ich habe das große Glück, dass ich immer noch einen Partner an meiner Seite habe, einen Vater meiner Kinder." Er habe ihr am Tag der Buchvorstellung morgens eine Nachricht geschickt, in der er ihr Glück gewünscht habe. Maite und Florent geben sie nach ihrer Aussage immer noch Geborgenheit und Wohlwollen. Ihren drei Töchtern wollen Maite und Florent Zuversicht und Echtheit vermitteln.