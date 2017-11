Malia Obama: Baracks Tochter beim Knutschen erwischt!

Barack Obama muss jetzt ganz stark sein, denn offensichtlich verliert er seine Tochter jetzt an einen anderen Mann. Die 19-jährige Malia Obama scheint nämlich bis über beide Ohren verliebt zu sein! Während eines Uni-Football-Spiels ließ sie nichts anbrennen und knutschte wild mit einem attraktiven jungen Mann herum.

Laut ‚Daily Mail’ handelt es sich bei Malias Schwarm um den ebenfalls 19-jährigen Rory Farquharson. Er studiert zusammen mit der Ex-Präsidenten-Tochter an der renommierten Harvard Universität im US-Bundesstaat Massachusetts. Offenbar haben sich die beiden auf dem Campus kennengelernt.

Rory ist in London aufgewachsen und war schon während seiner Schulzeit sehr engagiert. Schulsprecher, Mitglied des Chemie-Clubs, Rugby-Spieler – er nahm alles mit, was ging. Ein echter Traum-Schwiegersohn, oder Barack? Die junge Liebe steht jedenfalls unter einem sehr guten Stern. Schließlich haben sich auch Barack und Michelle Obama einst an der Harvard Universität kennen- und lieben gelernt.