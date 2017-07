Mallorca-Schießerei: Mehrere Deutsche verletzt

Wo normalerweise entspannte Urlauber ihren Kaffee schlürfen, richtete ein Mann am Sonntag gegen 17:20 Uhr ein Blutbad an, als er mit einer Schrotflinte um sich schoss. Dabei soll er unter anderem drei Deutsche verletzt haben. Der Grund für die Schießerei: Der Angreifer soll sich im "El Cafe" am Boulevard in Paguera mit einem Mann gestritten haben, wie Augenzeugen gegenüber der "Bild"-Zeitung berichteten.

Der Mann soll zunächst mit einem Messer auf sein Opfer losgegangen sein. Da sich in diesem Moment jedoch zufällig eine Polizeistreife das Café anfuhr, sei er geflüchtet.

Die Lage entspannte sich - aber nicht lange: Kurze Zeit später soll der Angreifer zum Tatort zurück gekehrt sein - bewaffnet mit einer Schusswaffe. „Der trug eine Plastiktüte vor dem Bauch. Ich habe sofort erkannt, dass da eine Waffe drin ist, die zog er auch raus und feuerte, doppelläufig mit einem Schuss“, so eine Zeugin, die auf der Insel arbeitet zur "Bild".

Bei dem Täter soll es sich um einen Andalusier aus Jaen handeln, der bereits wegen Körperverletzung und Raubes mit Gewaltanwendung vorbestraft sein soll.

Obwohl der Mann nur ein mal gefeuert haben soll, verletzten Querschläger eine deutsche Frau und ihre Mutter, sowie eine weitere Deutsche und eine Spanierin. Diese konnten alle vor Ort behandelt werden, mussten zum Glück nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Das nicht noch mehr Urlauber verletzt wurden, haben sie einem weiteren Gast des Cafés zu verdanken. Dieser überwältigte den Angreifer, bevor er einen weiteren Schuss abgeben konnte. Anschließend soll der Angreifer von der Polizei festgenommen worden sein.

Er soll zunächst in einer Zelle in San Bugadellas festgehalten und später dann der Guardia Civil überstellt worden sein.