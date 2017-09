Mallorca unter Wasser: Gewitter überflutet die Urlaubsinsel - Zwei bis drei Stunden Flug für einen meist recht günstigen Kurs. Badehose und Sonnencreme einpacken und dann bloß aus dem Schietwetter, wie die Norddeutschen sagen, flüchten. Der Plan ging für viele Mallorca-Urlaub so gar nicht auf.

Die Insel wurde von einem gewaltigen Unwetter überrascht, dass Straßen und Häuser flutete. Regelrechte Sturzbäche ließen die Strandpromenade in El Arenal in Minuten aussterben. Anders als in Deutschland sind die Abwasserstrukturen auf Mallorca nicht optimal für solche Regengüsse ausgelegt. So stand schnell das Wasser teilweise Knietief auf den Straßen. Es heißt, auch der Keller des Bierkönigs und des Megaparks seien komplette vollgelaufen. Aus den völlig überlasteten Kanalisationen blubberte die trübe, dreckige Brühe hoch.

So fiel für eine ganze Reihe Urlauber der Spätsommertrip buchstäblich ins Wasser und leider nicht ins Meerwasser. Immerhin seien soweit bekannt keine Personen bei dem Regenguss zu Schaden gekommen. Wer sich allerdings auf ein verlängertes Wochenende im Sonnenschein gefreut hat, wird enttäuscht. Zwar scheint heute und morgen wieder die Sonne, doch bereits am Sonntag wird mit dem nächsten Regen gerechnet.