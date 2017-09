"Mamma Mia 2": Traurige Todesmeldung vom Set

Es war eine wundervolle Nachricht für alle "Mamma Mia"-Fans! Der zweite Teil "Mamma Mia: Here We Go Again" steht in den Startlöchern. Erst letzte Woche haben die Dreharbeiten dafür begonnen. Doch die werden nun von einem tragische Unglück überschattet. Der britische Set-Designer Alan MacDonald wurde tot in einem Hotelzimmer in Oxfordshire aufgefunden. Dem Drehort des Films!

Set-Designer Alan MacDonald starb mit 61 Jahren

Die Angestellten eines Hotels in Oxfordshire, in dem der Film unter anderem gedreht wird, fanden die Leiche von Alan MacDonald. Woran der Set-Designer gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Alan MacDonald wurde tot in einem Hotelzimmer aufgefunden Getty Images

Alan MacDonald arbeite an vielen erfolgreichen Produktionen

Alan MacDonald war ein Ausnahmetalent. Er war für zahlreiche Hollywoodfilme als Set-Desiger verantwortlich. So zum Beispiel für die Filme "The Queen", "The Best Exotic Marigold Hotel" oder "The Edge of Love". Nun trauert die Welt um den 61-Jährigen.