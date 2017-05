Mandy Grace Capristo: Intimes Geständnis berührt die Fans

Obwohl Mandy Grace Capristo Mitglied einer erfolgreichen Girlband war und auch mit ihrer Solo-Karriere große Erfolge feiert, hielt sie ihr Privatleben bisher immer sehr bedeckt.

In einem überraschend intimen Facebook-Post sprach die Sängerin nun von einem wichtigen Wendepunkt in ihrem Leben. „Vor Monaten saß ich eines Abends im Taxi, und obwohl ich aus dem Studio kam, habe ich ein Gefühl gespürt, das sich nicht nach mir angefühlt hat“, erinnert sie sich zurück. Obwohl sie dachte, bisher ehrliche Songs geschrieben zu haben, wusste sie plötzlich, dass sie nicht die wahre Geschichte hinter ihrer Person erzählt hat. Deshalb fasste sie einen Entschluss.

„Da ich so sehr versucht habe, mich zu schützen, so privat wie möglich zu bleiben, war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich selbst die Connection zu mir verloren hatte. Ich fühle mich am meisten am Leben, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ich bin. Und manchmal muss man seinen Fokus neu setzen“, erklärt sie weiter. „An diesem Dezembertag habe ich beschlossen, dass meine Songs autobiografisch werden sollen.“

Für ihre Ehrlichkeit erntet die 27-Jährige von ihren Fans viel Lob. "Was für eine großartige, sehr persönliche Schilderung. Hat mich sehr beeindruckt und du hast meinen Respekt. Dann kann man gespannt auf neue Songs sein. Dir wünsche ich großes persönliches Glück", schreibt ein begeisterter Follower. Die Unterstützung ihrer Fans ist Grace jedenfalls sicher.