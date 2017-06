Mandy Kay Bart: "Köln 50667"-Star hat einen neuen Look

Huch, fast hätten wir sie nicht erkannt! „Köln 50667“-Star Mandy Kay Bart hat einen ganz neuen Look.

Die Soap-beauty postete jetzt einen Schnappschuss von ihrem neuen Look bei Instagram. Der Haarschnitt wirkt insgesamt frecher. Ihre Mähne hat sie jetzt lila, bwziehungsweise grau gefärbt.

Und was sagen die Fans? Die sind total begeistert. „Du bist unglaublich schön“, "Oh wow, super" oder "Die Frisur steht Dir echt mega gut" schreiben die Fans in den Kommentaren. Der neue Look steht ihr wirklich mega gut. Und auch Mandy Kay Bart scheint damit mehr als glücklich zu sein.