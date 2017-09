Bad Segeberg: Mann (22) in Disco totgeprügelt

In einer Disco in Bad Segeberg wurde ein Mann totgeprügelt. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter!

Die brutale Tat geschah am 2. September gegen 4:10 Uhr. In der „Black Lounge“ in der Disco „Joy“ wurde das Opfer niedergeschlagen, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Als der Mann schon am Boden lag, prügelte der Täter weiter auf ihn ein. Er wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

Nach der brutalen Attacke lag der 22-Jährige mehrere Tage im Koma. Danach ist er verstorben. Wegen Totschlags ermittelt jetzt die Polizei.

Der Täter trug bei der Tat ein helles Shirt und hat dunkle Haare. Für Hinweise, die zum Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.