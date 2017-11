Es ist schockierend! Ein 38-Jähriger aus Suhl in Thüringen wurde in 27 Fällen wegen Missbrauch an seiner Stieftochter verurteilt.

In zwölf Fällen war der Missbrauch sogar schwer.

Der Mann wurde zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt

Der Mann gestand im Prozess vor dem Landgericht Meiningen, dass er das Mädchen mehfach sexuell missbraucht und das ganze auf Video aufgenommen hat.

Für seine Taten wurde er jetzt zu sechseinhalb Jahren Haft verurteillt.