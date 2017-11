Mann fällt nach Sex im Asia-Bordell ins Koma

Der Abend endete für alle Beteiligten anders als erwartet. Wie "Österreich-Infos" berichtet, soll ein älterer Freier in einem Asia-Bordell in Wien beim Sex einen Herzinfarkt bekommen haben. Nun liegt der Mann im Krankenhaus und wurde ins künstliche Koma versetzt.

Der Freier bekam beim Sex einen Herzinfarkt

In einem Asia-Bordell in Wien bekam ein tschechischer Freier während des Geschlechtsverkehrs einen Herzinfarkt. Den schnellen Sex gibt es in dem Asia-Bordell bereits für 30 Euro. Eine ganze Nacht kostet 300 Euro. Auch der Tscheche wollte in den Genuss einer ganzen Nacht im Asia-Bordell kommen. Dabei überschätze er allerdings seine körperliche Kondition. Während des Geschlechtsaktes kollabierte der Mann und bekam einen Herzinfarkt.

Der Freier kam ins Krankenhaus

Die Prostituierte reagierte sofort. Nachdem der Freier vor ihr zusammenbrach, alarmierte sie sofort die Rettungskräfte. Diese konnten den Mann nach einer Reanimation in einen stabilen Zustand bringen. Nun liegt der Mann im Krankenhaus. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt. Ob er seinen Sex-Zwischenfall überlebt, ist noch nicht bekannt.