Mann findet seine eigene Frau tot in der Feldmark

Eine echte Horror-Vorstellung! Wie die "Segeberger Zeitung" berichtet, hat ein Mann seine Ehefrau in der Feldmark bei Schackendorf (Schleswig Holstein) gefunden - tot und halbnackt.

Alles deutet auf ein schreckliches Verbrechen hin: Bereits am Mittwoch soll der Mann seine Frau als vermisst gemeldet haben. Sie sei von einem Spaziergang mit dem Hund auch nach Stunden nicht zurückgekommen.

Der Mann suchte nach seiner vermissten Frau - und fand sie

Die Polizei macht sich jedoch erst auf die Suche nach als vermisst gemeldeten Erwachsenen, sobald diese länger als 24 Stunden weg sind. Also nahm der Mann das Ganze selbst in die Hand und lief am Donnerstag den Weg, den seine frau nehmen wollte, ab.

Neben dem Gehweg in der Feldmark soll er seine Frau dann schließlich gefunden haben - mit entblößtem Oberkörper und einer Wunde am Kopf, wie die Zeitung berichtet.

Die Polizei Kiel bestätigte bisher nur, dass eine Frauenleiche gefunden wurde. Weitere Details gab sie noch nicht bekannt.