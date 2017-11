Mann folterte achtjährigen zu Tode weil er glaubte das er schwul sei

Die Geschichte ist erschreckend! Ein 37-Jähriger muss sich vor dem Gericht in Los Angeles wegen Mordes verantworten. Er misshandelte den 8-jährigen Sohn seiner Freundin so lange, bis er an seinen Verletzungen starb. Der Grund ist grausam: Der 37-Jährige habe gedacht, dass der 8-Jährige schwul sei.

Der 37-Jährige misshandelte den 8-Jährigen

Wie bekannt wurde, wurde der 8-Jährige von dem Freund seiner Mutter über einen längeren Zeitraum misshandelt. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Der Mann soll das Kind mehrmals mit einer Socke geknebelt haben und fesselte ihn an Händen und Füßen. Wie die Obduktion ergab, wies das Kind Verbrennungen und mehrere Schädelprellungen vor. Außerdem wurden acht Luftgewehrkugeln im Körper des 8-Jährigen entdeckt. Das Kind wurde mehrmals von dem Mann geschlagen und hatte mehrere gebrochenen Rippen.

Der Mann dachte der 8-Jährige sei schwul

Wie "ABC" berichtet, habe die Folterung nur einen Grund gehabt: Der 37-Jährige vermutete, dass der 8-Jährige schwul sei. Nun muss er sich für seine Taten vor Gericht verantworten. Auch die Mutter des 8-Jährigen wurde angeklagt. Ihr wird ebenfalls Mord vorgeworfen.