Mann vergiftet Baby (1), um schlafen zu können

Was ging nur bitte in diesem Mann vor? Ein 37-Jähriger soll ein Baby vergiftet haben, um in Ruhe schlafen zu können.

Der Mann soll dem einjährigen Baby einen tödlichen Giftcocktail in den Babybrei gemischt und ihm anschließend verabreicht. Das wirft der Staatsanwalt dem Angeklagten vor, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Wegen Mord an dem Kind seiner Freundin muss sich der Mann nun vor Gericht verantworten.

Er lebte mit der Frau in einer gemeinsamen Wohnung in Potsdam. Dort soll er seinem Ziehsohn über längere Zeit mehrmals Medikamente verabreicht haben. Damit wollte er das Kind ruhig stellen, um selber schlafen zu können. Im Jahr 2014 wachte das Kind nicht mehr auf und ist gestorben. Zunächst war die Polizei von einem Unfall ausgegangen – erst zwei Jahre später kam er in den Knast. Der Mann muss mit einer langen Haftstrafe rechnen.