Mann hat Schnupfen - danach liegt er im Koma!

Ein Mann wollte mit seinen Kindern am Wochenende schwimmen gehen. Er fühlte sich dann aber nicht wohl und legte sich ins Bett. Kurz danach musste er sofort in die Notaufnahme und fiel ins Koma!

Der 46-Jährige hat sich eine Blutvergiftung zugezogen. „Nachmittags um 4 Uhr sprach er noch mit mir, kurz vor 6 Uhr war er fast tot. Vier Tage lang sagte man mir, dass er sterben wird und bereitete mich auf das Schlimmste vor“, sagte seine Frau in der „Daily Mail“.

Die Blutvergiftung wurde durch Meningitis hervorgerufen. „Seine Lungen arbeiteten nicht mehr, sein Herz nur noch schwach, und es fand keine Blutgerinnung mehr statt, sodass er überall blutete“, sagte seine Frau weiter. Nach einer Woche Behandlung entschieden sich die Ärzte dafür, seine Beine abzunehmen –sonst wäre er möglicherweise gestorben.

„Ich erinnere mich noch, dass er sagte, ich solle aufpassen, dass sie nicht seine Beine abtrennen, weil er es so liebte, am Strand spazieren zu gehen und den Sand unter seinen Fußsohlen zu spüren“, so seine Frau. Zurzeit erholt er sich noch im Krankenhaus und macht Fortschritte.