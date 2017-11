Mann hat weibliche Genitalien im Kühlfach

Ein Däne bewahrte in Südafrika mehrere weibliche Geschlechtsteile in seinem Gefrierfach auf. Die Geschlechtsteile stammen alle aus Genitalverstümmelungseingriffen. Seine Frau entdeckte den grausamen Fund und zeigte ihren Mann an. Nun wurde sie auf offener Straße erschossen. Neben Genitalverstümmelung wird ihrem Mann ebenfalls Kinderpornografie, Waffenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen.

Der Däne wurde mehrere Sexualdelikte schuldig gesprochen

Der in Südafrika lebende Däne wurde jetzt vor Gericht in 36 Fällen von Sexualdelikten schuldig gesprochen. Seine Frau fand in einem Gefrierfach mehrere weibliche Geschlechtsteile, die durch Genitalverstümmelung in den Besitz des Dänen kamen. Ebenfalls soll der Mann für Kinderpornographie und Vergewaltigung einer Minderjährigen belangt werden. Wie "oe24.at" berichtet, sollte seine Frau als Kronzeugin gegen ihren Ehemann aussagen. Allerdings wurde sie auf offener Straße erschossen.

20 Genitalverstümmelungs-Anklagen wurden fallen gelassen

Obwohl die weiblichen Geschlechtsteile in dem Gefrierfach des Dänen gefunden wurden, wurde er für die Genitalverstümmelung nicht belangt. Das Problem: In Südafrika gibt es keine klare Gesetzregelung zum Strafmaß von Genitalverstümmelung. Der Däne soll deswegen nur für seine Sexualdelikte verurteilt werden. Das genaue Urteil wurde noch nicht verkündet.