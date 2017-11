Mann holt bei Polizeikontrolle seine Schlange aus der Hose

Die Polizei in Darmstadt muss definitiv überrascht gewesen sein, als ein 19-Jähriger bei einer Kontrolle eine Baby-Python aus seiner Hose holte. Die Beamten wurden gerufen, um einen Streit zwischen dem 19-Jährigen und einem anderen Mann zu schlichten.

Der 19-Jährige hatte eine verdächtige Beule in der Hose

Auf Grund eines lautstarken Streits kam es in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz in Darmstadt. Der Streit fand zwischen einem 19-Jährigen und einem anderen Mann statt. Als die Polizei den alkoholisierten 19-Jährigen beruhigen wollten, sprach er eine erste Wahrung aus. Er beteuerte, eine Schlange in der Hose zu haben. Die Beamten nahmen diese Bemerkung allerdings nicht ernst. Dann kam der Schock: Der 19-Jährige zog eine Baby-Python aus seiner Hose.

Der 19-Jährige kam in eine Ausnüchterungszelle

Nachdem die Polizei die Baby-Python sicherstellen konnte, brachten sie den betrunkenen 19-Jährigen in eine Ausnüchterungszelle. Die Schlange wurde in einer Box verwahrt. Nun wird ermittelt, in wie weit die Aufbewahrung der Schlange gegen das Tierschutzgesetz verstößt.