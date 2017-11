Mann isst Nägel, Rasierklingen und Münzen - Not-OP!

Das haben Chirurgen bisher auch selten gesehen: Die Mediziner mussten aus dem Bauch eines Mannes unglaubliche Sachen entfernen!

Die Ärzte fanden 263 Münzen, 100 Nägel und mehrere Rasierklingeln in dem Magen des Mannes. Der Mann hat sich untersuchen lassen, nachdem er heftige Bauchschmerzen hatte. Daraufhin begab er sich in das nächste Krankenhaus.

Auf Röntgenbildern war zu sehen, dass der Magen des Patienten mit unglaublich viel Metall gefüllt war. "Normalerweise fangen Menschen nur unter besonderen psychischen Störungen damit an, seltsame Dinge zu essen", sagt ein behandelnder Arzt gegenüber „Metro“.

Der 32-Jährige litt offenbar an Depressionen und fing dann an, solche Sachen zu essen. Die Notoperation dauerte über mehrere Stunden an und die Gegenstände konnten entfernt werden. Die Metallgegenstände hatten insgesamt ein Gewicht von sieben Kilogramm.