Mann kollidiert mit Auto von Ex-Freundin - beide tot

War es ein Unfall oder Absicht? Bei einem schrecklichen Unfall bei Lauterbach (Hessen) sind am Montag ein Mann (34) und eine Frau (27) ums Leben gekommen. Später stellte sich heraus: Sie führten bis vor kurzem noch eine Beziehung miteinander.

Am Montag gegen 17 Uhr waren der Mann und die Frau auf der L3140 frontal ineinander gefahren. Dabei wurden der 34-Jährige und die 27-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Zeugenangaben zufolge soll der Mann seinen Wagen zuvor in einem Waldstück gewendet haben und wieder in die entgegengesetzte Richtung gefahren sein. Er kam nur einige Hundert Meter weiter aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit dem Wagen seiner Ex-Freundin zusammen.

Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt, ob der Unfall vorsätzlich herbeigeführt wurde.