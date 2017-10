Mann liegt wochenlang tot im Hausflur

Die Polizei hat eine grausame Entdeckung gemacht: Die Beamten fanden einen toten Mann in einer Unterkunft für Obdachlose in Nordenham. Besonders erschreckend: Die Person lag dort schon mehrere Wochen.

In dem Haus soll der Mann laut der Polizei mindestens zwei Wochen gelegen haben, wie das Portal „Nord24“ berichtet. Regelmäßige Kontrollen gibt es in der Notunterkunft nicht und auch der Nachbar war über einen längeren Zeitraum nicht da – offenbar ist deshalb niemand aufgefallen, dass der Mann gestorben ist.

Ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist oder ein Fremdverschulden vorliege, konnte bisher noch nicht geklärt werden – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In dem Haus ist vor einigen Jahren schon mal ein ähnliches Fall geschehen: In der Nachbarwohnung wurde damals eine Leiche gefunden worden – diese lag dort schon zwei Jahre in der Wohnung.