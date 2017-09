Mann missbraucht 14-Jährige in München!

Ein Mädchen wurde in München von einem Mann missbraucht. Der 29-Jährige hat jedoch einen entscheidenden Fehler gemacht und konnte dann dadurch überführt werden.

Die Teenagerin wurde von dem Mann an einem See angesprochen. Er bat sie, dass er ihr deutsch beibringen soll. Dann umarmte er sie und gab ihr gegen einen Willen einen Zungenkuss. Obwohl sie den 29-Jährigen abwehrte, machte er immer weiter. Dann hat er sie sogar an die Brust gefasst!

Als er dann doch von ihr abgelassen hat, gab er ihr einen Zettel mit seinem Namen und Telefonnummer, um ein neues Treffen zu vereinbaren. Dazu kam es auch – die 14-Jährige kam jedoch nicht alleine, sondern mit der Polizei! Der 29-Jährige wurde anschließend von den Ermittlern festgenommen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen sierraleonischen Staatsangehörigen und wohnt derzeit in einer Flüchtlingsunterkunft.