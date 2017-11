Mann plant Selbstmord durch Vergewaltigung

Um sich das Leben zu nehmen, plant ein Mann eine Vergewaltigung. Er ist der Annahme, dass sein Opfer ihn nach der Tat umbringen wird. Nachdem er eine Frau sexuell missbrauchte, erstattete diese Anzeige. Nun soll der Mann eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahre antreten.

Der Mann litt unter psychischen Problemen

Der Mann, der sein Vorhaben als "Selbstmord durch Vergewaltigung" bezeichnete, litt unter starken psychischen Problemen. Wie "Metro.co.uk" berichtet, soll der 49-Jährige seinen behandelnden Psychiater in den absurden Plan eingeweiht haben. Sein Opfer sollte eine alte Bekannte werden. Auch sein Opfer weihte der Mann in den Plan ein und lud sie zu sich nach Hause ein.

Der 49-Jährige verfolgte seine Entscheidung

Obwohl der 49-Jährige seine Bekannte in den Plan einweihte, fuhr sie zu ihm nach Hause. Sie wollte ihrem Freund helfen. Als sie in dem Haus des Mannes eintraf, bedrohte er sie mit einem Messer. Aus Angst leistete sie keine Gegenwehr. Der 49-Jährige zerrte sein Opfer in sein Schlafzimmer und befriedigte sich über der Frau selbst.

Der 49-Jährige kommt ins Gefängnis

Nach der Vergewaltigung wollte der Mann die Frau zum Schweigen zwingen. Sie erstatte trotzdem Anzeige. Der 49-jährige musste sich für seine Tat vor Gericht verantworten und wurde zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahre verurteilt.