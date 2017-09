Mann schießt Tochter von Ex-Freundin ins Gesicht - tot!

In Italien hat ein Mann der Tochter seiner Ex-Freundin ist Gesicht geschossen. Die 15-Jährige starb nur kurze Zeit später.

Nach der grausamen Tat ist der Mann geflohen. Später wurde er von der Polizei tot aufgefunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt. Nach der tödlichen Attacke auf das Mädchen habe er sich selbst umgebracht.

Vor seiner Tat soll er das Mädchen auf dem Schulweg nach ihrer Mutter gefragt haben – sie wollte jedoch nichts erzählen. Nachdem sie die Auskunft verweigerte, zückte er eine Waffe und schoss ihr ins Gesicht.

Die Teenagerin kam danach in ein Krankenhaus. Es kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie starb an Herzversagen. Der Mann wurde in der Nähe des Tatortes tot aufgefunden.