Mann tötet Schlange im Zug!

Gruselige Bilder aus Indonesien: Ein Mann hat eine Schlange mitten in einem Zug getötet!

Die Passagiere sahen das Tier plötzlich an der Decke und krochen sich in eine Ecke zurück- Um das Reptil zu fangen, wurde die Polizei alarmiert. So lange wollte ein Passagier wohl nicht warten: Er griff an den Schwanz der Schlange und zieht sie aus ihrem Versteck.

Damit die Schlange nicht angreifen konnte, riss er sie zu Boden und hat mehrmals auf die eingeschlagen. Die Schlange war zu dem Moment offenbar schon tot, denn den Aufprall von der Decke auf den Boden scheint sie nicht überlebt zu haben.

Als sich dann die Tür öffnete, schleuderte der Mann das Tier aus dem Zug und landete vor den Polizisten, die sich eigentlich um das Tier kümmern sollten. Trotz der brutalen Tat wird der Mann für seine „Heldentat“ gefeiert. Um was es sich für eine Schlange handelte, ist nicht bekannt.