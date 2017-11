Mann will Flaschen sammeln - dann ist er tot!

Ein Mann wollte am Gleis Flaschen sammeln. Kurz danach war er tot…

Offenbar hat der Mann den anfahrenden Zug nicht gehört. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Bahnhof in Minden, wie der WDR berichtet. Er soll am Gleis Pfandflaschen gesammelt haben, heißt es in dem Bericht weiter.

Ein Selbstmord wird von den Ermittlern ausgeschlossen. Der Mann stand auch nicht direkt auf dem Gleis, sondern wurden durch den Sog des Zuges angezogen.

Für rund drei Stunden musste der Bahnverkehr gesperrt werden. Die Fahrgäste in dem ICE sind auf einen anderen Zug umgestiegen und konnten weiterfahren.