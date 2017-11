Mann will sich mit selbstgebauter Rakete in die Luft schießen

Die Geschichte ist unglaublich. Ein 61-jähriger US-Bürger wollte sich am vergangen Samstag mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft schießen. Das waghalsige Experiment führte der 61-Jährige in der Mojave-Wüste in Kalifornien durch. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann probiert sich mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen. Er möchte durch seine Tests beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist.

Der erste Raketen-Flug endete tragisch

Schon vor drei Jahren probierte sich der Amerikaner mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er für mehrere Wochen auf eine Gehhilfe angewiesen war. Der 61-Jährige ließ sich von diesem Vorfall allerdings nicht beirren. Er versuchte das Experiment am Samstag erneut.

Der 61-Jährige sieht die Erde als Scheibe

Als Grund für seine gefährlichen Experimente vertritt der 61-Jährige eine klare Ansicht: Die Erde ist in seinen Augen eine Scheibe. Durch seine Raketen-Tests möchte er dieses Phänomen beweisen. Seine Rakete bastelte der US-Bürger aus Altteilen zusammen. Er gibt an, dass seine Rakete bis zu 600 Meter in die Höhe steigen kann und dabei eine Geschwindigkeit von 800 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Ob der 61-Jährige bei seinem Testflug nun endgültig beweisen konnte, dass die Erde eine Scheibe ist, gab er noch nicht bekannt. Wir können also gespannt sein...