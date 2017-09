Mannheim: Frau von Straßenbahn totgefahren!

Schock in Mannheim: Eine Frau wurde von einer Straßenbahn angefahren und ist anschließend gestorben.

Die Frau starb an den schweren Verletzungen. Sie sei so stark erfasst worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch völlig unklar.

Der Unfallort wurde nach dem tödlichen Zwischenfall abgesperrt. In Mannheim soll es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Unfällen mit Straßenbahnen gekommen sein. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel und können sich die Unfallserie nicht erklären. Auf technische Fehler gibt es derzeit keine Hinweise.