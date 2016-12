Manta, Manta: So sehen die Schauspieler heute aus

Vor 25 Jahren kam "Manta, Manta" in die Kinos - und die deutsche Actionkomödie wurde in Windeseile zum absoluten Kultfilm. Für viele der Schauspieler entpuppte sich der Streifen als wahres Karrieresprungbrett. Nicht nur Til Schweiger wurde erst durch "Manta, Manta" so richtig berühmt - auch die anderen aus der Opel-Clique konnten in den Jahren danach durchstarten.

Was machen die "Manta, Manta"-Stars heute?

Auch Tina Ruland alias Uschi, Michael Kessler alias Klausi & Co. wurden durch "Manta, Manta" bekannt und sind bis heute als Schauspieler erfolgreich. Und tatsächlich gibt es viele weitere Darsteller, die immer noch im TV zu sehen sind. Wie die "Manta, Manta"-Clique heute aussieht, erfahrt Ihr im Video.