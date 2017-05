Manuel Neuer: Ex-Freundin Kathrin Gilch wusste nichts von seiner Hochzeit - So lange sind Manuel Neuer und Kathrin Gilch noch nicht auseinander, jedenfalls nicht, wenn man bedenkt, dass sie über 5 Jahre lang ein Paar waren. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es an ihr nicht spurlos vorbeiginge, dass ihr Ex bereits nach weniger als zwei Jahren Beziehung mit Nina Weiss vor den Altar tritt.

Manuel Neuer hat seine Freundin Nina Weiss geheiratet

Im Gespräch mit Bunte verrät die 35-Jährige Kathrin Gilch, wie sie es erlebt hat, dass Manuel Neuer jetzt plötzlich heiratet. Schon länger habe sie "keinen Kontakt mehr" mit ihm. Und das, obwohl sie auch heute noch mit Überzeugung sagt: „Manuel war damals der Mann meines Lebens.“ Die Nachricht von seiner Hochzeit müsste auch drei Jahre später nicht einfach gewesen sein. „Ich hatte keine Ahnung, dass Manuel heiratet. Keine Angst. Es tut mir nicht mehr weh“, erklärt sie.

Kathrin Gilch ist heute glücklich ohne Manuel Neuer

Aber das hat auch einen guten Grund. Auch sie ist seither wieder glücklich neu vergeben. "Moritz ist mir ein großer Halt und unterstützt mich bei allem. Wir sind seit zwei Jahren sehr glücklich und wohnen quasi schon zusammen.“ Mit IT-Berater Moritz führt sie nun ein Leben Abseits von dem Fußball-Wahnsinn. Und darüber scheint sie auch sehr froh zu sein. So wie das Leben an der Seite von Manuel Neuer natürlich auch gewisse Türen öffnet, so bleiben manche Türen auch verschlossen. Als Pärchen unbeschwert durch die Stadt schlendern ist mit einem Welt-Fußball-Star eben nicht möglich.