Marc Bartra: Not-OP nach Anschlag auf BVB-Bus!

Große Sorge um Marc Bartra. Der Fußballer wurde bei dem Anschlag auf den BVB-Bus schwer verletzt. Er ist am Arm verletzt, außerdem ist eine Speiche seines rechten Handgelenks gebrochen. Die Not-OP direkt nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus war unausweichlich.

Marc Bartra galt zunächst nur als "leicht verletzt"

Anfangs war gar nicht klar, wie schlecht der Zustand von Marc Bartra tatsächlich ist. Die Polizei musste ihr Statement auf „schwer verletzt“ korrigieren. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist mehr als besorgt um seinen Schützling, der als BVB-Verteidiger und spanischer Nationalspieler schon einige Erfolge feiern durfte. Watzke erklärt „Bild“ gegenüber: „Wir sind in Gedanken bei ihm und wir sind natürlich sehr geschockt. Das ist schon eine neue Dimension, was da heute passiert ist.“

Spielabsage droht! Explosion am BVB-Bus

Am gestrigen Abend wurde der Abschlag auf den Mannschaftsbus des BVB verübt. Eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen AS Monaco gingen drei Sprengsätze am Bus der Mannschaft hoch. BVB-Torwart Roman Bürki erinnert sich „Blick“ gegenüber: „Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab – eine regelrechte Explosion. Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde. Nach dem Knall haben wir uns alle im Bus geduckt und wer konnte, auf den Boden gelegt. Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert. Die Polizei war schnell vor Ort, hat alles abgesichert. Wir sind alle geschockt.“ Die Hintergründe sind bislang noch nicht geklärt.

