Marc Terenzi: Der Dschungelkönig will weiter strippen

Tja, diese Nachricht dürfte vor allem die weiblichen Fans von Marc Terenzi erfreuen...

Erst gestern Abend holte sich der Sänger die IBES-Krone, nach Menderes Bagci ist Marc Terenzi der elfte Dschungelkönig von RTL.

Wieder zurück in der Freiheit sprach der 38-Jährige jetzt mit der Bild über seine Pläne für die nächste Zeit - und überraschte dabei mit einer sexy Ankündigung!

Denn wie es aussieht, bleibt der durchtrainierte Ami seinen Fans auch in Zukunft als Stripper erhalten!

Schon vor Beginn des Dschungelcamps hatte Marc ganz offen angegeben, mit der Urwald-Gage seine Schulden begleichen zu wollen

„Ja, that’s why I have it gemacht. Ich hatte viel schwierige Jahre in the past. Financial Problems. Aber jetzt ist a neue Start for me – nicht nur in Geld, but auch in my career“, so der Ex von Sarah Connor.

Doch auch ohne finanzielle Not scheint Marc seinen Stripper-Job nicht an den Nagel hängen zu wollen - er plant sogar eine eigene Show:

„Ich mack das weiter. The Programm in Zukunft heißt ,Magic Marc‘. I have some ideas for the next year. Und es gibt noch ein paar andere Moglichkeiten in Entertainment.“

Neben dem Strippen will sich der Sänger jedoch auch wieder voll auf seine Musik konzentrieren:

„This is the erste Mal, dass ich war ohne Handy für sechteen Tage in ten years. Ich bin sonst immer connected. Aber es ist viel passiert schon. Viele tolle Angebote. So ich muss jetzt uberlegen, was mein next year ist. I have a neue Single, wir arbeiten an eine Album. This year ist return to music, glaub ich.“

Klingt, als würde man in nächster Zeit so einiges von dem frischgebackenen Dschungelkönig zu sehen und zu hören bekommen!