Marc Terenzi: Dschungelkönig im Baby-Glück

In den letzten Monaten war Marc Terenzi immer mal wieder für negative Schlagzeilen gut - jetzt ist er der strahlende Sieger auf dem Dschungelthron. Der ehemalige Boygroup-Star sicherte sich souverän den Sieg und hängte die Zweitplatzierte Hanka Rackwitz mit großem Abstand ab. Und es wird noch besser: Nach dem Camp erwartete den Vierfach-Vater eine großartige Baby-News!

Was er noch gar nicht wusste: Seine Ex-Frau Sarah Connor ist während seiner Dschungel-Zeit erneut Mutter geworden. Ein weiteres Geschwisterchen also für ihre beiden gemeinsamen Kinder Taylor und Summer.

Von "Bild" auf die frohe Neuigkeit angesprochen erklärte er euphorisch: "Oh, yeah, yeah! He had to world gekommen! Sie hat gewartet, bis ich war in Jungle. Because ich soll nicht mitbekommen. Ich werde meine Kinder gleich anrufen, weil heute fruh in Deutschland war schon so spät."

So geht es für Marc Terenzi weiter

Nach dem Dschungelcamp wünscht er sich nun einen Neustart für sein Leben. " Ich hatte viel schwierige Jahre in the past. Financial Problems. Aber jetzt ist a neue Start for me – nicht nur in Geld, but auch in my career. Nach Junglecamp ich habe gesagt: Ich kann alles schaffen! "

Bleibt zu hoffen, dass für Marc Terenzi jetzt tatsächlich bergauf geht. Immer wieder kamen Vorwürfe auf, er würde sich nicht um seine Kinder kümmern und auch keinen Unterhalt zahlen. Erst kürzlich wiederholte seine Ex Myriel Brechtel diese Anschuldigungen. Aber mit dem neuen Schwung als Dschungelkönig dürfte Marc sein Leben jetzt ja hoffentlich wieder auf die Reihe bekommen...