Marc Terenzi: Heimliche Hochzeit mit seiner Freundin?

Plant Marc Terenzi etwa ganz heimliche seine Hochzeit? Es wird schon ein Weilchen gemunkelt, dass der Dschungelkönig in festen Händen ist. Bei öffentlichen Auftritten wurde er bereits mit einer blonden Schönheit namens Anja gesichtet. Ein klares Statement gab es bislang jedoch noch nicht. Wie nun ein Insider inTouch Online gegenüber verriet, war Marc Terenzi zusammen mit Anja bei der Hochzeit von Jens Büchner und seiner Dani. Anja hat den Brautstrauß gefangen und nun kursiert offenbar im Freundeskreis das Gerücht, das Marc Terenzi und Anja bald heiraten wollen. Via Facebook gibt sich die vermeintliche Braut in spe ganz unschuldig: „Es war eine wunderschöne Hochzeit. Euch beiden alles, alles Gute Dani und Jens. Am Ende kam auch noch was für mich angeflogen, da muss ich ja nur noch die bessere Hälfte finden.“

Marc Terenzi wandert nach Mallorca aus

Marc Terenzi hat noch nichts verraten

Marc Terenzi selbst hat sich nicht zur Hochzeit, seiner Freundin Anja oder dem gefangenen Brautstrauß geäußert. Der strippende Sänger hat seine Zelte vor einiger Zeit auf Mallorca aufgeschlagen und tritt dort regelmäßig auf. Ob Anja und er tatsächlich Hochzeitspläne haben, ist völlig ungewiss. Zumindest auf ihrer Facebookseite gibt es ein paar Kommentare die durchblicken lassen, dass sich einige ihrer Freunde sehr über eine Hochzeit freuen würden. Und wer weiß, vielleicht hat der etwas unstete Marc Terenzi in Anja tatsächlich die Frau fürs Leben gefunden und bald steigt auf Mallorca die nächste romantische Promi-Hochzeit. Jens Büchner würde sich bestimmt gerne als Trauzeuge zur Verfügung stellen.