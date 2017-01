Marc Terenzi: Nacktmassage mit Kader Loth?

Marc Terenzi gibt einfach nicht auf: Schon in den letzten Tagen versuchte der 38-Jährige bei seiner Dschungelmitbewohnerin Kader Loth sein Glück. Doch Kader schien da noch nicht so richtig Lust zu haben, bügelte seine verbalen Annäherungsversuche bei der gemeinsamen Nachtwache immer wieder ab.

Marc Terenzi und Kader Loth kommen sich näher

Das änderte sich aber gestern, als die 44-Jährige von starken Kopfschmerzen geplagt wurde. Für Marc der perfekte Moment um mit Kader auf Tuchfühlung zu gehen. Schließlich bat der 38-Jährige dem Objekt seiner scheinbaren Begierde eine Nacktmassage an. Gut möglich, dass er vielleicht doch auch einfach eine Nackenmassage meinte. Bei seinem Akzent kann man sich ja doch nie ganz sicher sein. Die schmerzgeplagte Kader willigte auf jeden Fall ein und schon stand ihr Retter in der Not bereit und streichelte sanft ihren Nacken plus die Schultern. Ob sich die beiden in den nächsten Tagen wohl noch näher kommen werden?