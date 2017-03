Marc Terenzi: Jetzt wird er zum Ballermann-König

Es scheint, als wäre die Teilnahme am Dschungelcamp für Marc Terenzi wirklich ein Segen gewesen. So konnte er sich nicht nur aus der Schuldenfalle retten, sondern startet nun sogar eine neue Karriere am Ballermann.

Gegenüber „Bild“ bestätigt er: „Die Auftritte werden in erster Linie ein Entertainment für Ladys. Eine sexy Show mit Stil, Music und Ausziehen as well.“ Ab Mai soll es mit seiner neuen Show „Magic Marc“ losgehen. Doch damit nicht genug! Dem 38-Jährigen geht es finanziell nun so gut, dass er sich sogar eine Finca auf Mallorca leasen möchte. „Dann muss ich nicht ständig hin und back fliegen“, erklärt er.

Seine Schulden machten ihm in der Vergangenheit schwer zu schaffen, doch nun kann der Dschungelkönig endlich wieder nach vorne blicken und Geld verdienen. „Diese harte Zeit ist jetzt endlich vorbei“, freut sich Marc.