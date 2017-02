Marc Terenzi: Läuft da was mit Sarah Joelle Jahnel?

Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel waren in einem Kölner Club feiern – und sorgen seitdem für Gesprächsstoff!

Die beiden Ex-Dschungelcamper wirkten sehr vertraut, umarmten sich und tuschelten. Läuft da etwa mehr zwischen den beiden? Die „Bild“-Zeitung hat private Bilder der beiden veröffentlicht.“ Ihm war es offensichtlich ganz egal, dass da Dutzende Fans standen, der hat gebaggert wie ein Weltmeister“, erklärte eine Beobachterin in der „Bild“.

„Die waren die ganze Zeit ganz eng am Tuscheln, haben eng getanzt. Dann sind sie mit drei weiteren Mädels weggefahren“, erzählt sie weiter. Und was sagen die beiden selber dazu? „Wir sind nur gute Freunde. Marc ist wie ein großer Bruder für mich“, so Sarah Joelle Jahnel. Marc Terenzi wollte sich dazu nicht äußern…