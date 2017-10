Marc Terenzi: Schockierendes Todes-Drama!

Ein schwerer Schicksalsschlag für Marc Terenzi. Der Sänger erklärte bei einem Auftritt in Mannheim, dass er eine Auszeit nehmen werde - und der Grund dafür ist traurig...

Seine Mutter Antoinette Terenzi lag seit einigen Wochen bereits im Krankenhaus, wie mehrere Medien berichten. "Sie erkennt mich nicht mehr und nimmt auch ihre Umwelt nicht mehr wahr. Es ist erschütternd und für mich ein furchtbares Gefühl, sie auf so schreckliche Weise zu verlieren", erzählte Marc Terenzi kürzlich in der "Bild"-Zeitung. Die 70-Jährige lebte in Amerika und litt an Alzheimer.

Seine Mutter soll nun gestorben sein. Obwohl sie im Sterben lag, hatte er nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Für Marc Terenzi ist es ein heftiger Schlag! Er will sich jetzt eine Auszeit nehmen und ganz für seine Familie da sein sowie den Tod seiner Mutter verkraften...