Marc Terenzi: Sexy Jobangebot nach dem Dschungel!

Wer ins Dschungelcamp zieht, tut es fürs Geld. Das ist kein Geheimnis! Die Promis brauchen die Gage und hoffen nach ihrer Teilnahme noch zahlreiche Jobs zu ergattern und im Gespräch zu bleiben. So geht es auch Marc Terenzi. Doch bei ihm läuft es gerade wie am Schnürchen - denn arbeitslos wird er nach dem Camp nicht bleiben! Er hat sogar schon ein konkretes Angebot!

Olivia Jones will Marc Terenzi einstellen

Ausgerechnet Olivia Jones will den Dschungelcamper jetzt bei sich einstellen - und zwar als Stripper in ihrer Menstrip-Bar "Olivias Wilde Jungs". Das offenbarte sie jetzt bei Stern TV. „Ich finde Marc Terenzi gut. Er hat jetzt schon einen Job: Ich würde ihn sofort als Stripper nehmen. Er muss auch nicht bei mir auf die Besetzungscouch", grinste sie im Interview mit Steffen Hallaschka.

Und was zunächst wie ein kleiner Scherz klingt, ist absolut ernst gemeint. „Marc ist ein sympathischer Typ, in Top-Form und kann Frauen jeden Wunsch von den Lippen ablesen – genau das, was Olivias Wilde Jungs auszeichnet. Ich würde ihm gerne eine Chance als Mitglied der Olivia Jones Familie geben. Und wer weiß: Wenn’s gut läuft, könnte er ja sogar vielleicht irgendwann eine Zweigstelle von Olivias Wilde Jungs eröffnen. Also Marc: Melde Dich, sobald Du aus dem Camp zurück bist. Meine Nummer hast Du ja“, so Olivia weiter.

Marc Terenzi strippte schon bei den Sixx Paxx

Was Marc Terenzi wohl zu diesem Angebot sagt? Erfahrung genug hätte er für die Stelle jedenfalls, schließlich stand er schon für einige Wochen mit den Sixx Paxx auf der Bühne. Ob er jetzt weiter als Stripper durchstartet? Man darf gespannt sein...