Marc Terenzi: So geriet er in die Schuldenfalle

Marc Terenzi ist eindeutig nicht der erste Promi, den die Geldsorgen in den australischen Urwald treiben - aber einer der wenigen, die ganz offen darüber sprechen!

Nachdem der Ex von Sarah Connor bereits von Anfang an berichtet hatte, sich mit dem Aufenthalt im Dschungelcamp von seiner Schuldenlast befreien zu wollen, erzählte er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" jetzt ganz genau, wie er damals in die Miesen geriet.

"Mein Ex-Management hat mich über den Tisch gezogen", berichtet der 38-Jährige und fährt fort: "Er hat meine ganze Gage genommen und nichts bezahlt. Ich musste Insolvenz anmelden."

Auf einen Schlag sei der ehemalige Stripper in die Schulden geraten:

"Du hast alles und auf einmal du hast gar nichts. Du bist unten, du bist alleine, das ist sehr schwer", Marc Terenzi weiter.

Mit der Teilnahme am Dschungelcamp will der Amerikaner seine finanzielle Altlast jetzt endgültig begleichen und ein neues Kapitel aufschlagen:

"Das lasse ich jetzt alles hinter mir. All mein Geld geht direkt an meinen Insolvenzverwalter und ich kann anfangen mit meinem neuen Leben!"

Tja, es scheint, als wäre der schuldenfreie Neuanfang für Marc Terenzi ein für alle Mal geschafft!