Marc Terenzi: Stripper-Duell am Ballermann

Heiß! Am Ballermann lassen zwei sexy Konkurrenten ihre Muckis spielen …

Am Ballermann geht es jetzt noch heißer her: Denn zwischen Dschungelkönig Marc Terenzi (39) und „DSDS“-Star Andre Schimmel (29) ist ein echtes Stripper-Duell entstanden.

Mit Andre hat ein echter Hingucker Kurs auf die Insel genommen: „Jetzt erobere ich Mallorca“, verkündet der Kraftprotz und strotzt nur so vor Tatendrang.

Der attraktive Augsburger, den man aus dem TV-Experiment „Newtopia“ und der letzten „DSDS“-Staffel kennt, versucht es aber nicht – wie so viele – als Sänger. „Davon hatte Dieter mir ja beim Recall mit einem Augenzwinkern abgeraten“, sagt Andre lachend. Der Pop-Titan empfahl Andre vielmehr, sich mit seinem Traumbody doch besser auszuziehen.

"Newtopia"-Kandidat Andre Schimmel geht zur "Bachelorette"

„Dass man besser auf die Ideen eines Dieter Bohlen hören sollte, ist ja kein Geheimnis“, erklärt Andre, der jetzt als Stripper auf Mallorca anheuert. Doch da stößt er auf prominente Konkurrenz. Denn mit Dschungelkönig Marc Terenzi hat der Ballermann eigentlich seinen unangefochtenen „Nackt-Star“.

„Marc und ich sind total verschieden. Er kann vielleicht besser singen, dafür ich besser tanzen“, lautet Andres mutige Kampfansage. Sein Können stellt der Frauenschwarm nun ausgerechnet in der Strippergruppe unter Beweis, in der auch der Ex von Sarah Connor (37) auftritt: den Sixx Paxx.

Heißt im Klartext: Die beiden Sahneschnitten werden demnächst gemeinsam auf der Bühne stehen. „Dann können sich die Ladys ja im direkten Vergleich den aussuchen, der ihnen besser gefällt“, sagt der selbstbewusste 29-Jährige. Mal sehen, wie Marc mit dieser sexy Konkurrenz umgehen wird …