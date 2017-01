Marc Terenzi veröffentlicht neuen Song

Er hat wohl selbst nicht damit gerechnet, so lange im Dschungel zu sein. Denn nun kommt seine neue Single "Don't Recognise You" schon raus bevor Marc Terenzi selbst aus dem Dschungelcamp kommt. Obendrein ahnt er nicht, dass er sich mit seiner ruhigen unaufgeregten Art mittlerweile eine starke Favoriten-Position für den Titel als Dschungelkönig erkämpft hat.

Ob das bei seinem Neustart der Musikkarriere hilft, ist eine andere Frage. Er ist nicht der Erste, der es nach dem Camp mit einer neuen Single versucht. Zwar kommt der Popsong gut an, aber die Geschichte der Dschungelcamper hat leider gezeigt, dass die gute PR im Reality-TV sich nicht unbedingt auf die Verkaufszahlen von Musik auswirken. Ob ihm da die Dschungelkrone noch etwas helfen kann?

Zumindest die alten Natural-Fans dürfte Marc Terenzi mit seinem Song noch kriegen. Und wenn es mit der Musik so gar nicht klappt, so läuft sein Job bei der Strippertruppe "Mantastic Sixxpaxx" gar nicht so schlecht. Die heißen Jungs sind gut gebucht und tauchen seit "Das Supertalent" immer wieder in den Medien auf und haben den Ruf der deutschen Antwort auf die legendären Chippendales.