Marc Terenzi wandert nach Mallorca aus - Ob den amtierenden Dschungelkönig dort die große Ballermann-Karriere erwartet wird sich noch zeigen müssen. Fest steht aber, dass Marc Terenzi genug vom grauen Wetter in Hannover hat. Nachdem er zunächst geplant hatte, sich dort eine Wohnung für den Sommer zu nehmen, verriet er nun dem Express: "Ich wandere komplett nach Mallorca aus!“

Marc Terenzi als "Magic Marc" am Ballermann

Natürlich schielt Marc Terenzi wohl auch ein wenig auf das große Geschäft am Ballermann. Schon so mancher Reality-TV-Promi konnte sich dort schon als Sänger und Entertainer etablieren. In diesem Sommer hat Marc Terenzi zweimal wöchentlich seine eigene Stripshow im Megapark und heizt dem bis 23 Uhr ausschließlich weiblichen Publikum als "Magic Marc" ein. Da macht die Wohnung auf Mallorca im Sommer auf jeden Fall Sinn. Aber auch darüber hinaus möchte er auf der warmen Insel bleiben.

"Dort gibt es Sonne, Strand und Wasser. Ich habe eine Wohnung direkt am Meer und nur zehn Minuten von El Arenal entfernt“, erklärt Marc Terenzi seine Entscheidung. „Seit letztem August war ich höchstens sechs bis sieben Tage in meiner Wohnung in Hannover. Ich bin einfach so viel unterwegs.“ Insofern ist wohl auch nicht mehr so wichtig, wo nun seine Homebase ist.