Dieser Fall erschüttert derzeit ganz Deutschland. Marcel Heße hat kaltblütig den 9-jährigen Jaden ermordet. Der 19-Jährige aus NRW hat Bilder der schrecklichen Tat im Darknet verbreitet, aktuell ist er auf der Flucht. Die Polizei sucht ihn und bekommt dabei tatkräftige Unterstützung von allen Seiten. Auch Promis jagen Marcel Heße.

Der Stiefvater fand den toten Jungen im Keller

Die Tat ist wirklich an Grausamkeit kaum zu überbieten. Marcel Heße hat den Nachbarsjungen zu sich gelockt, während seine Eltern einkaufen waren. Mit 40 Messerstichen hat der Kampfsportler sein 9-jähriges Opfer hingerichtet, der kleine Jaden hatte keine Chance. Sein Stiefvater fand den leblosen Körper von Jaden im Keller, da war Marcel Heße bereits auf der Flucht. Mittlerweile besteht der Verdacht, dass er einen weiteren Menschen ermordet hat. In einem Chatroom soll jemand unter seinem Namen geschrieben haben: „120 kg Biest bekämpft. Sie leistete mehr Widerstand als das Kind.“ Ob die Worte wirklich von Marcel stammen, ist nicht bekannt.

Marcel Heße plante eigentlich seinen Selbstmord

Bisher fiel Marcel Heße der Polizei nicht weiter auf. Ein Bekannter, mit dem Marcel in per WhatsApp Kontakt war, veröffentlichte auf der Plattform "4chan" Screenshots seiner Unterhaltung mit Marcel und schrieb dazu: „Ein Freund von mir wollte seinen Selbstmord planen. Aber dann hat er das Kind der Nachbarn umgebracht, weil er seinen Selbstmordversuch versaut hat.“ Marcel Heße hatte ihm offenkundig auch Selfies mit dem toten Kind geschickt. Die Polizei warnt, der 19-Jährige ist hochgradig gefährlich, auch wenn er bislang nicht unbedingt auffiel. Wer ihn sieht, sollte ihn auf keinen Fall ansprechen, sondern umgehend die 110 oder die Mordkommission in Bochum unter Tel. 0234/909-4244 anrufen.

